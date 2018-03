Giornata mondiale del rene, la Asl organizza screening nefrologico gratuito

La Asl di Brindisi aderisce alla Giornata mondiale del rene con due iniziative organizzate per l’8 marzo 2018 presso il centro commerciale Auchan di Mesagne e il castello Imperiali di Francavilla Fontana.

La Giornata mondiale del rene è una campagna di sensibilizzazione volta ad aumentare la consapevolezza dell’importanza dei nostri reni, ad assumere comportamenti preventivi ed evitare i fattori di rischio, far comprendere il valore della donazione. Viene celebrata in varie date, con iniziative mirate ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su un insieme di patologie in continuo aumento che possono condurre, se non diagnosticate per tempo, alla dialisi e al trapianto come unica terapia.

Le malattie renali in Italia colpiscono 400mila persone, quasi 44.000 le persone tra uomini, donne e bambini che effettuano dialisi, circa 10.000 i nuovi ingressi in dialisi nell’ultimo anno, 7mila i pazienti in lista d’attesa per un trapianto di rene. Si calcola che, nella popolazione generale, circa il 10 per cento delle persone abbia un danno renale, molto spesso non conosciuto. Le malattie renali sono “sicari” silenziosi che spesso non danno sintomi se non in fase molto avanzata, per questo la regola più importante è la prevenzione.

L’equipe di nefrologi e Infermieri dell’Uoc di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi e dell’Ospedale “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana, dirette dal dr Luigi Vernaglione, forti dell’esperienza decennale in questo campo dei promoter dell’evento, dr.ssa Palmira Schiavone (Po “Perrino” di Brindisi) e dr.ssa Grazia Bellanova (PoFrancavilla Fontana), offriranno alla popolazione uno screening nefrologico gratuito. Saranno effettuati l’esame urine, la misurazione della pressione arteriosa e determinazione del Bmi e della creatininemia per l’identificazione precoce di una malattia renale.

Un’opportunità di approfondire la conoscenza delle malattie renali e di sottoporsi a controlli gratuiti di prevenzione con il personale Asl che nella giornata dell’8 marzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sarà presente presso il centro commerciale “Auchan” di Mesagne e presso il castello Imperiali di Francavilla Fontana.