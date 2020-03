Oltre 1.800 persone, ogni giorno, hanno bisogno di sangue: raccolta a Mesagne

MESAGNE - Oltre 1.800 persone, ogni giorno, hanno bisogno di trasfusioni: circa la metà di loro sono pazienti talassemici, leucemici e con altre forme oncologiche che richiedono scorte ininterrotte per vedersi garantire terapie e speranza di vita. Per questo motivo Avis "S.Beccarisi" di Mesagne invita a donare.

"Tutto questo continua ad essere possibile grazie ai tanti donatori, che con la loro sensibilità dimostrano quanto l'impegno di ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività.Continuare a donare è fondamentale, ma per farlo è ancor più essenziale prenotare la donazione per evitare assembramenti all'interno dei punti di raccolta e per garantire una programmazione continua e costante in linea con le esigenze del Sistema trasfusionale.

La solidità del nostro Servizio sanitario e la salute di tantissime persone dipendono dal singolo gesto di ognuno di noi. Prenota la tua donazione sicura al 3357437343. Sabato 4 aprile presso l'ospedale di Mesagne dalle 17 alle 21.