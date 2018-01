Notte dei licei classici: appuntamento il 12 gennaio al Marzolla

BRINDISI - Che la Notte dei Licei classici sia, a livello nazionale, un fatto ormai “socialmente “ rilevante lo dicono i numeri (quattro edizioni, attualmente 407 licei partecipanti) e anche l’attesa dell’utenza, studenti, famiglie, nonché l’attenzione dei media per l’evento del prossimo 12 gennaio. “Affiliato” sin dagli esordi all’iniziativa, il classico Marzolla è cresciuto in entusiasmo, impegno e qualità edizione dopo edizione, mettendo a punto una sinergia operativa efficace ed importante dal punto di vista formativo ed identitario, con insperate e piacevoli sorprese, divenute poi conferme, quanto a creatività , cura e passione rivelate dagli studenti in ogni loro performance sul palco. A ciò si sono aggiunte presenze esterne di grande visibilità, ricordiamo Enzo Decaro , Enrico Lo verso, che hanno evidenziato , nell’interazione con il territorio, la valenza dell’iniziativa.

E’ stato dunque già detto tutto? Niente affatto. Per allontanare da sé lo “spettro” della facile soddisfazione la Notte 2018 proposta dal Marzolla è uguale e diversa rispetto alle precedenti, più matura e conscia di un compito cruciale, che è proprio della scuola quale istituzione, di educare alla conoscenza critica, alla cittadinanza attiva e responsabile.

Dunque si è scelto un tema, un fil rouge, nel senso letterale, il crudele e attualissimo “male quotidiano” della violenza contro le donne e anche di genere, attorno al quale è stato costruito l’intero evento. Non poteva essere altrimenti, del resto, dopo la partecipazione con vittoria al concorso Premio Palmina Martinelli promosso dalla questura di Brindisi e dalla Polizia di Stato, ( e il corto Acquapura , non a caso, aprirà la manifestazione) e dopo aver espresso in ogni occasione, non ultima la giornata del 25 novembre scorso, la sensibilità alla tematica , un senso profondo di coinvolgimento e testimonianza che hanno reso il Marzolla sempre protagonista.

La costruita vicinanza , meglio sinergia con le istituzioni, - Questura di Brindisi in primis, Prefettura,Forze dell’Ordine, Associazioni territoriali e nazionali –ha assunto il valore positivo di affermare che non esiste frattura tra scuola e mondo esterno, che la scuola non “studia” solo sè stessa ma scruta attentamente le dinamiche sociali ed è in grado di dire la sua.

Anzi, ne ha il dovere e lo rivendica. Così, nella Notte “maggiorenne”edizione ’18 , nessun ospite mediatico, in rispetto a questo ruolo “civile”; piuttosto una tavola rotonda sul tema , cui, oltre al vice questore, dott.ssa Cotardo, il Prefetto, parteciperanno anche l’”Associazione Io donna” di Brindisi (dott.ssa E. Coppola )e “ Cas Integra Onlus“ di Lecce,(dott.sa K.Gjini) con momenti di testimonianza e riflessione aperta. Quindi lo spettacolo vero e proprio in cui giovani talenti del classico svolgeranno il nastro rosso della Notte con lavori originali , adattamenti, coreografie e musica levando ben alta la voce , per esorcizzare quel silenzio colpevole che nutre i mostri , in una forma catartica e liberatoria. A corollario di una serata tutta da scoprire, non mancheranno “ chicche”, né sorprese, protagonisti ex studenti e giovani promesse . Confermata, per tradizione, l’accoglienza in costume, e, rinnovata, la mostra storica degli strumenti scientifici. Dalle 17 alle 23.