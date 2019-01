Open day all’Istituto comprensivo “Commenda” di Brindisi

BRINDISI - L’Istituto comprensivo “Commenda” di Brindisi si apre al territorio accogliendo genitori e futuri alunni che nelle giornate sotto indicate potranno vivere la realtà pedagogica di questo sistema formativo integrato ed esplorarlo in modo attivo.

Sabato 12 gennaio ore 9.00 – 12.30 “Open Day” plesso scuola primaria “C. Collodi” via Mecenate 68. Sabato 12 gennaio ore 9.00 – 12.30 “Open Day” plesso scuola infanzia “Cicerone” via Mecenate 218. Domenica 13 gennaio ore 9.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00 “Open Day” plesso scuola secondaria di 1° grado “Giulio Cesare” via Tirolo 1.

Sabato 19 gennaio ore 9 – 12.30 “Open day” plesso scuola primaria “San Giovanni Bosco” via Mecenate 218; sabato 19 gennaio ore 9,00 – 12.30 “Open day” plesso scuola infanzia “Parco Di Giulio” via “G. di Vittorio”. Gli ospiti saranno coinvolti in attività laboratoriali di informatica, scienze, lingua inglese, arte e immagine, educazione fisica e musica (strumentale e corale) condotte dai docenti dell’istituto coadiuvati dagli alunni frequentanti.

Il dirigente scolastico prof. Antonio Santoro accoglierà, presso la sala conferenze della scuola secondaria di 1° grado “Giulio Cesare: martedì 8 gennaio, alle ore 16,30, i genitori degli alunni interessati all’iscrizione alla prima classe di scuola primaria. Lunedì 14 gennaio, alle ore 16,30, i genitori degli alunni interessati all’iscrizione alla prima classe di scuola secondaria di primo grado; martedì 15 gennaio, alle ore 16.30, i genitori degli alunni interessati all’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

Nel corso degli incontri illustrerà i punti salienti dell’offerta formativa sottolineando la grande attenzione dell’Istituto nell’offrire opportunità diverse ai giovani alunni, tese a sviluppare la loro personalità e a favorire le scoperte di quelle attitudini e predisposizioni che rendono ciascuno meravigliosamente diverso dall’altro.