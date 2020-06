Happy Casa Brindisi: rinnova anche Andrea Zanelli

Happy Casa Brindisi comunica il rinnovo del contratto con l’atleta Alessandro Zanelli per le prossime due stagioni sportive. Dopo i rinnovi ufficiali di Darius Thompson e Raphael Gaspardo, la conferma del playmaker italiano è espressione della volontà societaria di proseguire un percorso avviato ma interrotto anzitempo lo scorso anno per cause di forza maggiore: #IorestoABrindisi

Alla ripresa delle attività, il playmaker italiano vestirà la canotta bianco e azzurra per il terzo anno consecutivo, dopo i primi due anni di Serie A in cui ha maturato esperienza e solidità. Con i gradi di vice capitano affidatigli in pectore lo scorso anno, Alessandro ha aumentato tutte le proprie statistiche di stagione in stagione: da 13.6 minuti di media al primo anno al minutaggio di 18.4 in regular season 2019/20, dai 3.3 punti del 2018/19 ai quasi 5 punti di media attuali e da 1.5 assist alle 2.5 assistenze in media nell’ultimo campionato LBA.

High season personale in campionato è pari a 14 punti e 5 assist, registrato in occasione della sfida alla capolista Virtus Bologna nella tredicesima giornata del girone di andata.

Alla prima esperienza europea nella competizione FIBA Basketball Champions League, Zanelli ha accresciuto ulteriormente le sue statistiche individuali: 20.4 minuti di utilizzo con quasi 6 punti e 2 assist di media tirando con il 91.7% ai liberi, 48% da 2 e 43.2% da tre. High season da 11 punti e 4 assist nel match interno vinto contro il PAOK Salonicco.

Le parole del direttore sportivo Simone Giofrè: “Siamo molto felici di riavere Alessandro con noi per altre due stagioni. Il nostro percorso insieme è iniziato due anni fa, con reciproche soddisfazioni, e continuerà ancora con la speranza di togliercene altrettante”.