Calcio, derby contro il Mesagne: revocata la giornata Pro Brindisi

BRINDISI – Annullata la giornata pro Brindisi prevista in occasione del derby contro il Mesagne in programma sabato 16 febbraio, alle ore 15, presso lo stadio Fanuzzi di Brindisi. Tale decisione è stata adottata dal sodalizio di via Benedetto Brin a seguito di numerose richieste giunte nelle ultime ore. Il costo dei tagliandi rimane dunque invariato, come nelle altre partite. “La società spera che, questa dimostrazione di disponibilità e rinuncia – si legge in una nota - possa servire a stringere sempre più gli sportivi ai colori sociali biancoazzurri”.



