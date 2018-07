Aquathlon nel Parco delle Dune Costiere: grande successo per la terza edizione

OSTUNI - Si è svolta domenica scorsa, 22 luglio, in uno degli scenari più suggestivi del nostro territorio, la terza edizione della manifestazione sportiva Aquathlon nel Parco, ideata e organizzata dal movimento associativo Ostuni città da amare. Assieme all’area protetta del Parco naturale regionale delle Dune Costiere, ad essere protagonisti della divertente competizione sono stati i piccoli e grandi atleti, che si sono sfidati tra nuoto e corsa.

Patrocinato dal Comune di Ostuni e dall’Ente Parco, l’evento Aquathlon nel Parco è stato realizzato in collaborazione con il comitato locale del Centro Sportivo Italiano e del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale. Mirata soprattutto a far conoscere e apprezzare le ricche bellezze di una porzione di territorio che va assolutamente tutelata, la manifestazione si è incentrata sulle gare di nuoto e corsa, disputate su un percorso acquatico e campestre multi lap, costeggiando il fiume Morello.

Non secondaria alla finalità di tutelare il complesso ecosistema interno al Parco, la volontà di diffondere la pratica sportiva amatoriale coinvolgendo atleti di ogni età, dai piccolissimi agli anziani, o intere famiglie. Svariate le categorie composte quest’anno, così suddivise: Piccoli 2012/2011, Batteria 1 percorso A (nuoto m 10 – corsa m 100); Cuccioli 2010/2009, Batteria 2 percorso B (nuoto m 25 – corsa m 200); Esordienti 2008/2007 e Ragazzi 2006/2005, Batteria 3/4 percorso C (nuoto m 100 – corsa m 400) ; Youth 2004/2003 – Junior 2002/2001 - Senior 2000 in poi, Batteria 5/6 percorso D (nuoto m 400 – corsa m 1.500).

«Al termine delle gare abbiamo potuto registrare una generale soddisfazione, sia da parte dei partecipanti che del pubblico presente – ha dichiarato il Presidente dell’associazione sportiva Pasquale Pignatelli – i vincitori sono stati premiati con prodotti provenienti dalle aziende agricole biologiche del Parco delle Dune Costiere e con un biglietto di ingresso al Museo Civico. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno dell’Assessore allo Sport Mariella Monopoli, dell’Ente e alla collaborazione delle Associazioni: Centro Sportivo Italiano, Piscina Icos di Ostuni, Atletica Città Bianca, Atletica Ostuni Runners, Atletica Casalini, Atletica Ceglie Messapica. Tantissimi i volontari coinvolti che, assieme all’immancabile e coinvolgente entusiasmo degli organizzatori, hanno reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa.

I nominativi degli atleti che hanno tagliato il traguardo per primi

Categoria Cuccioli: Mara Longo, Antonio Lacorte, Rodolfo Taglente e Riccardo Barbieri. Categoria Piccoli: Rossana Tagliente, Viola Longo, Marta Lacorte, Gianmarco Di Latte, Marcus Luca Cardone e Gabriel Apruzzi. Categoria Esordienti: Carlotta Gallo, Emanuela Gallo, Cosmary Tina, Christian D’Adamo, Stefano Errico e Costantino De Carlo. Categoria Ragazzi: Michela Valentini, Francesca Gatto, Carla Currò, Eugenio Gattio e Alesssio Balsamo. Categoria Senior: Lucia Semeraro, Daniela Pignatelli, Antonella Tanzariello, Leonardo Monopoli, Andrea Perrino e Alessandro Apruzzi.

Gallery