L'Aurora Brindisi disputerà il campionato di serie D regionale 2019/2020

BRINDISI - La società sportiva Aurora Brindisi dal 2006 opera esclusivamente nel settore giovanile con lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo del basket. In 12 anni di attività la Società è riuscita a collocarsi fra le prime società giovanili del centro-sud d’Italia, conquistando 21 titoli regionali e partecipando più volte alle fasi nazionali.

Quest’anno si è voluta introdurre una novità per offrire ai ragazzi un’esperienza importante, in continuità con il progetto, partecipando al Campionato Regionale di Serie D. Il campionato di serie D è composto da squadre che schierano atleti di varie età, mentre l’Aurora Basket schiererà, unica squadra a livello regionale, giocatori Under 20 con la presenza di due soli senior, nati e cresciuti nel settore giovanile.

“La volontà di disputare il campionato di serie D - afferma il Presidente della Società Fabio Minieri - è nata dall’esigenza di voler dare la possibilità ai nostri giovani di fare una importante esperienza in un campionato senior. Siamo certi che questa partecipazione contribuirà a far crescere gli atleti e a dare maggiore consapevolezza a tutto il movimento”.

A guidare la squadra saranno i coach Sergio Gervasi e Maurizio Cucinelli, tecnici con una esperienza maturata nei settori giovanili e senior, prima da giocatori e poi da tecnici, con la collaborazione del preparatore atletico Mario Gervasi ex Aurorino con una importante esperienza maturata nel settore del calcio professionistico.

A disposizione dei tecnici ci saranno: Fabio Minò (2002), Francesco Ostuni(2002), Federico Fonseca(2001), Gian Mauro Gargano(2001), Davide Cesaria(2002), Christian Serafini (2001), Umberto Barbato(2002), Gabriele Marra(2001), Gabriele Polifemo(2001), Matteo Cantoro (2001), Giorgio Quaranta(2002), Claudio Monaco(2001), Noel Nacci (2003) Luca Bellanova (2003)Edoardo Palma(2003), Ciro Cavallo(2003), Simone Chirizzi (2002), Simone Guadalupi(1996), Mattia Mollica(1999), Anthony Vignone(1995).

Saranno inoltre a disposizione tutti i tesserati Aurora nati nel 2004.

Lo Sponsor Ufficiale della squadra è Maripool Piscine, società specializzata nella vendita e nella distribuzione di materiali e accessori per la costruzione e la manutenzione di piscine. L’Aurora disputerà le partite di campionato in casa presso il “Palazumbo” di Via dei Mille il sabato pomeriggio alle ore 18:00.

