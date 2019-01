Basket, Dinamo Brindisi: arriva il primo rinforzo del 2019

BRINDISI - Capodanno con il “botto” per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che si è assicurata le prestazioni del forte giocatore Stefano Sirena.

Stefano, brindisino doc di 188 cm, è una guardia/ala di 28 anni con un talento cristallino. Dotato di un eccellente tiro è un attaccante di razza capace di mettere in crisi tutte le difese avversarie. Giocatore di carattere e personalità, dispone di ottimi fondamentali che, uniti ad una grande esplosività, gli permettono di arrivare al ferro in tanti modi.

Cresciuto cestisticamente con Cosimino Marra, all’età di 15 anni va a rinforzare il settore giovanile della New Basket Brindisi. Nella stagione 2006/7 viene aggregato alla prima squadra (B Eccellenza) che, sotto la guida tecnica di coach Tony Trullo, disputò i play off promozione.

La stagione successiva Sirena prova il grande salto andando a giocare con il Ravenna (B2). Tornato in Puglia indossa la maglia del Monteroni (C2). Nel campionato 2009/10 vince, con il Montegranaro, il torneo di C2 e, la stagione successiva, disputa la C1 con il Mola allenata da Tonino Bray (I posizione dopo la regular season).

Dopo l’esperienze con Vieste, Monopoli e altre società pugliesi, approda alla Lupa Lecce del Presidente Angelo Perniola con il quale, nel primo anno, si aggiudica il campionato di serie D mentre, l’anno scorso in serie C, è il terzo miglior realizzatore del torneo con oltre 17 punti di media.

Quest’anno Stefano ha iniziato la stagione con il Basket Francavilla 1963 in serie C Gold.

“Sono felice – dichiara Stefano – di poter giocare finalmente con una squadra della mia città e in una società che è una bella realtà ormai consolidata nel territorio. Inoltre, nelle partite interne, il Palazumbo è sempre straripante di tifosi e per un giocatore è stimolante giocare con una cornice di tifo caldo e appassionato”. Stefano Sirena si è già aggregato alla prima squadra e debutterà nel prossimo incontro interno mercoledì 9 gennaio alle 20.30 contro il Rosito Basket Barletta.