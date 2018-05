Basket: Fabrizio Campagnoli è il nuovo direttore sportivo della Dinamo

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di comunicare l’ingresso in società di Fabrizio Campagnoli nel ruolo di direttore sportivo.

Classe 1977, Fabrizio è cresciuto cestisticamente nelle giovanili del Mercatone Uno Brindisi giocando con i vari Labate, Corlianò, Ventruto Rizzo, Salvemini e conquistando diversi titoli regionali nelle categorie Ragazzi, Allievi e Cadetti arrivando, nel 1996, alla prestigiosa rassegna delle Finali Nazionali.

Terminata l’esperienza giovanile gioca in serie D con la maglia della Ferrini Limongelli Brindisi partecipando, per due anni consecutivi, alle Final Four per l’accesso in C/2. Ha giocato con la casacca della Tendenze Brindisi, Quelli che il basket Brindisi, AS5 Brindisi, Mondo basket Brindisi e Carovigno Basket potendo vantare ben 3 promozioni nel campionato di serie D.

Dal 2012, appese le scarpe al chiodo, ha intrapreso la carriera giornalistica sempre nell’ambito del basket collaborando con importanti testate come Corriere dello Sport, TreZeroCinque e Senzacolonne e nella trasmissione televisiva 100 Sport Magazine di Studio 100. Grande appassionato di basket NBA (tifa New York Knicks) non disdegna seguire i campionati “minors” e i tanti protagonisti che vi partecipano. Le sue capacità e conoscenze tecniche unite alla sua passione per la palla a spicchi saranno utili alla Dinamo per poter perseguire gli obiettivi societari.

A Fabrizio il benvenuto in società unito al più grosso in bocca al lupo per l‘incarico assegnatogli.