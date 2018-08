Basket, Serie C: la Dinamo si assicura il promettente play Mastrapasqua

BRINDISI - Paolo Mastrapasqua, interessante under del 2000, vestirà il prossimo anno la casacca della Limongelli Dinamo Basket Brindisi in C Silver. Paolo, prende il suo primo pallone di basket a soli 6 anni nel centro minibasket della Polisportiva Bozzano Brindisi grazie alle sapienti cure di coach Cosimino Marra e Rosaria Balsamo.

Nel 2012 viene tesserato dall ‘Aurora Basket Brindisi e, nella stagione 2012/13, disputa la finale regionale U 13 Elitè. La stagione successiva fa parte della squadra U 14 mentre, nel campionato 2014/15 gioca sia con l’U15 Eccellenza che con l’under 17 Elitè. Nella stagione 2015/16 va in prestito alla Virtus Taranto e raggiunge il 2° posto nel girone regionale con l’Under 16 Eccellenza perdendo poi lo spareggio interzona contro Reggio Emilia.

Ritornato all’Aurora l’anno seguente vince il proprio girone della regular season con l’U18 Eccellenza (sconfitti alle final four di Monteroni) e, nel girone Elitè, è Capo d’Orlando a negare l’accesso alle fasi interzona.

La scorsa stagione, sempre in maglia Aurora, disputa l’Under 18 Eccellenza e, con l’U20 DNG, solo gli spareggi contro Pesaro e Desio gli negano l’accesso alle finali nazionali di Torino (dopo aver vinto il girone interregionale contro le quotate Monopoli, Corato, Avellino, Napoli).

Mastrapasqua è un play di 181 cm vecchio stile che ama mettere in ritmo i propri compagni e preferisce l’assist alla conclusione personale. Dotato, nonostante la giovane età, di una buona intelligenza cestistica, ha ottimi mezzi tecnici e una forte personalità.

Arriva in casa Dinamo grazie al doppio tesseramento con l’Happy Casa Brindisi dove continuerà a disputare le leve giovanili. Coach Cristofaro, ad ogni modo, lo conosce molto bene dal momento che , nel giugno 2017, Paolo ha fatto parte della rappresentativa pugliese che nel torneo di Vieste e con la guida del nostro tecnico, vinse il prestigioso torneo.