Basket, Serie D: Dinamo corsara a Francavilla, debutta Upe

BRINDISI - Terza vittoria consecutiva (di cui 2 fuori casa) per la Limongelli Dinamo Brindisi che espugna il palazzetto di Francavilla Fontana per 57-73. Una vittoria mai messa in discussione dai ragazzi di coach Santini che già dopo il primo parziale erano avanti per 12-23.

Per la Dinamo tanta curiosità per l’ esordio del lettone Upe autore di 10 punti, diversi palloni rubati e tanti assist per i compagni. I brindisini sono andati in 4 in doppia cifra (Upe, Dario, Masi e Ferrienti ) e con Longo fermo a 9 punti.

I viaggianti hanno concesso solo 57 punti agli avversari con una difesa asfissiante per tutti i 40 minuti nonostante, tra le file dell’All Star, l’arrivo di Eletto proveniente dal campionato di serie C. La Dinamo Brindisi, con questa vittoria, bissa il successo dell’andata con una prova di forza senza discussione e raggiungendo il Rutigliano in classifica a 12 punti. E sabato super sfida casalinga contro il New Basket 99 Lecce.

Per il Francavilla Fontana sconfitta numero 11 su 13 gare disputate e penultimo posto in classifica con solo 4 punti.

Tabellino

Scuola Vega All Star Francavilla – Limongelli Dinamo Brindisi 57-73 (12-23, 12-13, 17-14, 16-23)

Francavilla: De Leonardis 9, Caramia 2, Eletto 25, Marra 0, Simili 0, Laneve 2, Pezzuto 11, Valente 7, Mauro 0, Monno 0. All. Santoro

Dinamo Brindisi: Longo 9, Ruggiero 3, Dario 13, Ferrienti 15, Masi 10, Upe 10, Calò 0, De Giorgi 4, Guadalupi 4, Bove 3. All. Santini

Arbitri Iaia e Martinesi di Brindisi