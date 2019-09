Brindisi, al via il campionato Juniores: i biancazzurri esordiscono contro il Casarano

Inizia domani il Campionato Nazionale Juniores 2019/20 per i giovani biancazzurri. La formazione guidata da mister Salvatore Piscopiello, domani pomeriggio - sabato 14 settembre 2019 - esordirà contro i pari età del Casarano allenati da Sergio Volturo, gara valevole per la 1^ giornata di andata del Campionato Nazionale Juniores Girone M. Calcio di inizio in programma per le ore 16:00, presso il Campo Sportivo “Heffort Sport Village” di Parabita.

1^ giornata di andata, le gare in programma: Casarano-Brindisi, Corigliano-Roccella, Grumentum Val D’Agri-Fasano, Nardò-Gravina, Palmese-Castrovillari, Taranto-Cittanovese, Team Altamura-Francavilla.