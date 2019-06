"Problemi tecnici, annullato maxi schermo per la partita del Brindisi"

BRINDISI - E' stata annullata la diretta Agropoli-Brindisi, valida per la promozione in serie D, sul maxi schermo che avrebbe dovuto essere allestito al palazzetto Pentassuglia. La decisione è legata a "motivi tecnici che impedivano di garantire le dovute misure di sicurezza per gli spettatori". L’evento era previsto domani, 9 giugno.

Lo fa saper il Comune di Brindisi. Il maxi schermo era stato proposto e garantito dall’emittente televisiva Canale 85. "Pur ringraziandoli per la disponibilità, l’Amministrazione comunale non ha potuto che prendere atto delle insormontabili difficoltà organizzative".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!