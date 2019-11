Brindisi: sconfitta con il Gelbison fatale, esonerato mister Olivieri

La striscia di sei partite consecutive senza vittorie culminata con la sconfitta casalinga rimediata ieri (domenica 11 novembre) contro la Gelbison, costa l’esonero all’allenatore del Brindisi, Massimiliano Olivieri. La società nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 11 novembre) ha comunicato di aver sollevato il tecnico foggiano del ruolo di responsabile dell’area tecnica, insieme al resto del suo staff.

“Autentico protagonista della promozione del Brindisi FC in Serie D, avvenuta nella scorsa stagione sportiva – si legge in una nota del sodalizio di via Benedetto Brin - la Società ringrazia il tecnico Olivieri e l’intero staff tecnico per l’operato svolto, augurando a loro le migliori fortune professionali”.

Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore del Brindisi FC.