Brindisi-Corfù: Idrusa prima in tempo reale. Testa a testa con Moonshine

BRINDISI – Idrusa ha tagliato per prima il traguardo, in tempo reale, della 33esima edizione della Brindisi-Corfù. L’imbarcazione salentina dell’armatore Paolo Montefusco è arrivata a destinazione dopo una traversata di circa 22 ore, precedendo di un soffio un’altra delle grandi favorite della vigilia, Moonshine di Fernando Ziccarelli. Poi è arrivata Nora di Rocco Giurgola. A fare la differenza saranno le classifiche in tempo compensato, sulle quali incideranno eventuali penalità inflitte agli equipaggi.