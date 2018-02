Brindisi corsaro a Uggiano, Ostuni ko in casa: biancazzurri in fuga

BRINDISI - Il Brindisi espugna Uggiano (2-3) e allunga a cinque sull'Ostuni, sconfitto in casa dal Tricase. Quando il campionato di Promozione arriva alla 22esima giornata, si può ormai parlare di fuga dei biancazzurri. Gli uomini di mister Rufini si sono portati in vantaggio con De Fazio. Poi ha raddoppiato Causio. I padroni di casa hanno accorciato le distanze, per poi subire la rete dell'1-3 di Tedesco. Nel finale i salentini accorciano nuovamente le distanze, ma la partita è saldamente nelle mani del Brindisi.

Adesso il Brindisi è padrone del proprio destino. Domenica prossima Tedesco &. co ospiteranno al Fanuzzi il Deghi Calcio, mentre l'Ostuni andrà a Sava. Occhio anche al Tricase, che con il successo odierno in quel di Ostuni si è portata a una lunghezza dai gialloblu.