Brindisi-Lizzano: biglietti di curva e gradinata a un euro

BRINDISI – Il Brindisi Fc riduce il costo dei biglietti in vista della gara contro il Lizzano in programma domenica prossima (11 marzo) alle ore 15,30, allo stadio Fanuzzi, per invogliare i tifosi a seguire la squadra, in un momento poco brillante per gli uomini di mister Rufini, che hanno perso il primato del campionato di Promozione a seguito del pareggio rimediato domenica scorsa a Massafra.

I biglietti di Curva Sud e gradinata costeranno 1 euro. La tribuna centrale e il settore ospiti, 5 euro. Come sempre, ingrasso gratuito per le donne e gli under 14 in ogni settore. restano confermati gli inviti, fatti nelle ultime settimane a scuole e marina militareR