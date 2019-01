Brindisi: posticipata alle 15 la gara contro il Vieste

BRINDISI - È stato posticipato di mezz'ora, dalle 14,30 alle 15, il calcio di inizio della partita Brindisi-Vieste, in programma sabato prossimo (26 gennaio) allo stadio Fanuzzi. La decisione è stata comunicata nella giornata odierna dalla Federazione. Reduci da cinque vittorie consecutive, di cui l'ultima conquistata domenica scorsa in casa del Trani, i biancazzurro cercheranno il sesto sigillo, per mettere pressione alla capolista Casarano, distante sei punì, che il giorno successivo affronterà il Barletta, terza forza del campionato di Eccellenza, giunto alle 20esima giornata.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!