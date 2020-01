Brindisi-Saragozza: promo speciale a 3 euro per l’ultimo match di Champions League

BRINDISI - Le speranze di qualificazione al secondo turno di Fiba Basketball Champions League si sono spente a una giornata dal termine della Regular season, ma il cammino europeo non è ancora terminato. Martedì 4 febbraio, alle ore 20, la Happy Casa Brindisi concluderà il girone Bcl con il match casalingo contro il Casademont Zaragoza, squadra spagnola qualificata alla seconda fase e in piena lotta per il primo posto.

Una sfida di alto livello per tributare ai nostri ragazzi la meritata cornice di pubblico, ideale per il traguardo finale di un percorso esaltante e faticoso, le cui vittorie all’ultimo respiro rimarranno per sempre nella storia del basket brindisino. A partire dallo scorso 15 ottobre, data della prima partita Bcl a Klaipeda, la squadra biancoazzurra ha vissuto quattro mesi di grandi emozioni. È giunto il momento di concludere al meglio un’avventura ambiziosa, stimolante e virtuosa.

A partire da oggi è attiva la promo speciale a tre euro: riempiamo il PalaPentassuglia in Champions.

Chi? Premium Member, associati ‘Vola a Canestro’, abbonati 2019/20 Lba o Bcl, possessori di un biglietto per Brindisi-Saragozza, possessori di un biglietto per Brindisi-Milano, società sportive Euro Team Program.

Come? Presentando uno dei seguenti requisiti presso il New Basket Store. La promozione non è cumulabile e riservata esclusivamente ad acquisto n.1 biglietto.

Dove? New Basket Store di Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:30-20:00 esclusa domenica e lunedì mattina). Sabato sera al botteghino del palasport, aperto dalle 19:00, presso lo sportello dedicato. Martedì sera al botteghino del palasport, aperto dalle 18:30, presso lo sportello dedicato.