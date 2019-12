Ciclismo, Giro d’Italia a Brindisi: ecco il comitato di tappa

BRINDISI – Da oggi c’è ufficialmente il comitato di tappa in occasione dell’arrivo a Brindisi del giro d’Italia, in programma il 16 maggio 2020: il gruppo è composto da 15 persone, fra dirigenti e tecnici del Comune, assessori, consiglieri (anche di opposizione) e rappresentanti delle associazioni sportive. Saranno al lavoro, per garantire tutte le operazioni organizzative e di accoglienza, a titolo gratuito.

Il comitato

I componenti sono stati individuati e nominati con delibera della Giunta nella giornata di ieri. Alcune figure sono obbligatorie, stando al regolamento dell’ottava tappa del Giro d’Italia, organizzato da Rcs Sport, con partenza da Castrovillari. Altre, invece, sono ritenute facoltative, sino a un massimo di 15 persone.

Del comitato fanno parte: Angelo Roma, vice segretario, in qualità di coordinatore del gruppo; Oreste Pinto, assessore titolare anche della delega allo Sport; Fabio Lacinio, dirigente del settore Lavori pubblici, come responsabile dell’ufficio tecnico; Antonio Orefice, comandante della polizia locale; Simone Simeone, dirigente dei Servizi finanziari, delegato dell’Amministrazione comunale e Francesca Cuomo, già portavoce del sindaco, come delegato stampa.

L’esecutivo ha inserito anche: Antonio Iaia, come delegato all’arrivo della tappa; Giovanni Carbini, delegato quartier tappa; Alfredo Malcarne come delegato dell’Open Village; Anna Lucia Portolano, presidente della commissione consiliare allo Sport; Ercole Saponaro, vice presidente della stessa commissione; Romeo Tepore, presidente dell’associazione Franco Coppi; Stefano Trapani, rappresentante dell’associazione Friend’s Bike e Anna Chiara Intini, per l’associazione Fiab di Brindisi. All’assessore Oreste Pinto è stata assegnata anche la delega al Marketing in occasione dell’evento sportivo. “Tutti gli incarichi all’interno dell’organismo avranno carattere onorario”, è stato scritto nella relazione di accompagnamento della delibera.

La tappa

La tappa Castrovillari-Brindisi, inserita nella 103esima edizione, è lunga 216 chilometri. L’arrivo in città è previsto in via Palmiro Togliatti, in prossimità dell’incrocio che conduce al Tribunale. Prima di arrivare a Brindisi, la carovana di ciclista passerà da Mesagne.