Tennis, serie B: il Ct Brindisi espugna Trani e centra la salvezza diretta

BRINDISI - Vittoria esterna con salvezza diretta per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 19 luglio), nella terza e ultima giornata della fase a gironi del campionato nazionale a squadre di Serie B Maschile, si sono imposti per 4 a 2 sui padroni di casa del Tennis Club Trani. Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e tre nuovi punti stagionali incassati dai biancazzurri che, a quota sei e al secondo posto nella classifica del girone, sfumati i playoff (cui accedono le squadre prime classificate di ogni girone e le due migliori seconde classificate, ndr), hanno centrato l’obiettivo della permanenza nella categoria.

Nei singolari, Matteo De Vincentis (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Giorgio Portaluri (Trani, classifica 2.4) 7-6/6-3. Alessandro Procopio (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Giuseppe De Camelis (Trani, classifica 2.7) 3-6/6-4/12-10; Omar Brigida (Brindisi, classifica 2.4) è stato sconfitto da Mauro De Maio (Trani, classifica 2.2) 6-2/6-4. Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.5) ha battuto Alessandro Veneziani (Trani, classifica 2.8) 6-2/6-4. Nei doppi, invece, Brigida/De Vincentis (Brindisi, entrambi classifica 2.4) hanno battuto Portaluri/Veneziani (Trani, classifica 2.4 e 2.8) 6-3/7-5. Giangrande/Procopio (Brindisi, classifica 2.5 e 2.4) sono stati sconfitti da De Maio/De Camelis (Trani, classifica 2.2 e 2.7) 4-6/6-2/10-4.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Chiudiamo il girone sicuramente con una bella vittoria, ma con il rammarico di non partecipare ai playoff", ha affermato nel post-gara Vito Tarlo, capitano del Ct Brindisi. "Questo successo in trasferta a Trani - continua - ci trascina al secondo posto nella classifica del girone sorpassati dal Maglie, che accede ufficialmente alla fase di spareggio per la promozione in serie A2. Noi festeggiamo quindi il traguardo della salvezza diretta con l’auspicio di fare meglio il prossimo anno. Complimenti comunque a tutti i ragazzi che sono stati bravissimi e hanno lottato come sempre fino all’ultima palla dell’ultimo match".