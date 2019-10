Esordio casalingo in Champions: alle 19.30 la partenza del bus navetta

BRINDISI - Oggi, 22 ottobre, in occasione della partita di Basketball Champions League della New Basket Brindisi contro i tedeschi del Bonn, sarà attivo il servizio di navetta gratuito. La partenza è prevista sempre un’ora prima dell’inizio del match dal capolinea in via Benedetto Brin, nei pressi dello stadio. Oggi partenza alle 19.30.

Queste le fermate programmate per l’andata: Via B. Brin - Stadio - Capolinea; Via N. Brandi - Angolo Via Zanella (Semaforo); Via Prov. San Vito - Angolo Via Osanna; Via Bastioni Carlo V - Stazione FF.S.; Via Spalato; Viale Moro - Scuola Marzabotto; Viale Moro - Angolo Via Irpinia; Via Sant'Angelo - Angolo Via Gerolamo; Palapentassuglia.

Per il ritorno: Palapentassuglia; Via Sant'Angelo - Angolo Via Gerolamo; Viale Moro - Angolo Via Irpinia; Viale Moro - Scuola Marzabotto; Via Bastioni Carlo V - Stazione FF.S.; Via Spalato, Via Prov. San Vito - Minnuta; Via N. Brandi - Angolo Via Zanella (Semaforo); Via B. Brin - Stadio - Capolinea.

Il percorso è rimasto invariato rispetto allo scorso anno e, per il ritorno, la partenza dal Palapentassuglia è prevista sempre 15 minuti dopo la fine della partita.