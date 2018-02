Calcio, Promozione: il Brindisi espugna Talsano e allunga sull'Ostuni

BRINDISI - Il Brindisi espugna (3-4) il terreno di gioco del Talsano e vola a più quattro sull'inseguitrice Ostuni, sconfitta a sorpresa in casa dal Toma Maglie. Arriva a una svolta il campionato di Promozione pugliese, girone B, di cui oggi si è disputata la 20esima giornata. La partita è cominciata in salita per gli uomini di mister RUfini, andati sotto di un gol, in virtù della rete messa a segno da Peluso. L'immediata reazione degli ospiti è sfociata nella rete dell'1-1 di Cordisco.

Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 1-1. Nella ripresa i biancazzurri hanno preso in mano le redini del mattch. Lo stesso Cordisco, autore di una doppietta, ha portato in vantaggio il Brindisi. Poi sono andati a segno Scarcella e Iaia. Il Talsano nel finale ha accorciato le distanze.

Con questa vittoria si allunga ulteriormente la striscia di risultati positivi del Brindisi, sempre più proiettato verso il salto di categoria. Domenica prossima Scarcella &. co ospiteranno il Mesagne (calcio di inizio alle 17), mentre l'Ostuni tenterà il riscatto in casa del Copertino.