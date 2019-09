Riprendono i corsi per bambini della Asd San Vito Volley Latino

SAN VITO DEI NORMANNI – Riprendono dal 16 settembre i corsi di pallavolo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni della Asd San Vito Volley Latino, sotto la guida della responsabile tecnica Rosa Maria Hechavarria, già nazionale cubana. I corsi si svolgono presso la Villa Comunale, dalle 17. Per i nuovi iscritti la prima settimana di prova è gratuita.

La Volley Latino è giunta al quarto anno di attività, e non si occupa solo di minivolley: ha anche una squadra di over 30 dilettanti, ma con una forte passione per la pallavolo. Inoltre la società è anche una grande famiglia: fuori dalla palestra ci sono gli incontri a cena, gli aperitivi, il cinema e gli eventi di volley.

La pallavolo è uno sport che sta coinvolgendo sempre più gli italiani, dopo le imprese delle “ragazze terribili” di Davide Mazzanti guidate da Cristina Chirichella, Paola Egonu e Miriam Sylla, seconde al mondiale di Tokio e fresche del bronzo europeo, e all’avvio domani dell’avventura della nazionale maschile in Europa nel girone che si disputa in Francia. Ma se si vuole passare dalle tribune o dal televisore del salotto di casa al campo da gioco, è possibile. Per informazioni, telefonare al 346 8353627.