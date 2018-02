“D’inverno sul Po”: grande risultato per Federica Romanelli della Lni Brindisi

BRINDISI - Un altro eccellente risultato per Federica Romanelli, della Lega Navale di Brindisi, con un prestigioso secondo posto alla Regata Internazionale di fondo "D'inverno sul Po", svoltasi a Torino il 10 e 11 febbraio, sulla distanza di 5.000 metri.

Come già a Pisa, anche in questo caso l'atleta brindisina ha gareggiato come capovoga nell'otto misto master femminile, composto dalle società del Pro Monopoli, Pescara LA e Lega Navale di Brindisi, in una competizione di livello internazionale che fa parte del circuito "Tricolore Master".

Ancora tantissimi complimenti a Federica, che si conferma atleta di punta del gruppo sportivo canottaggio della Lega Navale di Brindisi ed ai massimi livelli del canottaggio regionale e nazionale.