Dimostrazione della Fimco sport con squadre di pallanuoto e nuoto sincronizzato

BRINDISI - Si svolgerà domenica 1° luglio presso lo stabilimento balneare Palm Beach in via Di Torre Testa a Brindisi, un evento dimostrativo di pallanuoto e nuoto sincronizzato, organizzato dalla Fimco Sport Scuola Nuoto Federale Piscina Comunale Masseriola, in collaborazione con lo staff Palm Beach.

La manifestazione avrà inizio alle ore 16.30 e vedrà la partecipazione dei settori pallanuoto (squadre under 13 e 15), e nuoto sincronizzato, reduci da un stagione federale esaltante, che ha regalato alla Fimco tante soddisfazioni nei vari campionati regionali; gli atleti saranno coordinati dai Tecnici Francesco carnonara per la pallanuoto e Chiara Carbonella per il sincro.

"L'obiettivo", afferma il Presidente della Fimco Gigi Mileti, "è quello di far avvicinare bambini e bambine.a queste bellissime discipline, quindi abbiamo pensato di spostare idealmente la nostra piscina al mare, e colgo l'occasione per ringraziare la Direzione del Palm Beach per la collaborazione e disponibilità ad ospitare il nostro evento. Tra l'altro in questa occasione saranno distribuiti dei buoni sconto per l'attività presso la Piscina Masseriola per la prossima stagione, quindi invito tutti a recarsi domenica prossima al Palm Beach per conoscere le nostre attività ed usufruire delle promozioni riservate ai nuovi iscritti. "

Sarà quindi possibile assistere alle spettacolari esibizioni delle sincronette della Fimco Sport, già campionesse regionali ai primi di giugno scorso, e vedere in azione i pallanuotisti che lo scorso weekend, per il secondo anno consecutivo hanno conquistato la medaglia d'argento nel campionato regionale under 13.

Sarà infine possibile dare la propria adesione per il Campus di Pallanuoto che si svolgerà nel mese di luglio sempre presso il Palm Beach, organizzato e coordinato dalla Fimco Sport.