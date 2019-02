Basket: La Dinamo Brindisi fa visita al gold sponsor Scandiuzzi

BRINDISI - Nei giorni scorsi la Dirigenza, lo staff tecnico e una folta rappresentanza della prima squadra ha fatto visita allo stabilimento di Brindisi della Scandiuzzi spa che questa stagione è uno dei Gold Sponsor della Dinamo Basket Brindisi. A fare gli onori di casa vi erano il direttore dello stabilimento, l'ingegnere Nicola Parisi, e il presidente e fondatore, il cavaliere Renzo Scandiuzzi.

L’incontro è stato molto cordiale e il cavaliere Renzo ha voluto conoscere personalmente tutti gli atleti della squadra. Lo stesso ha evidenziato il buon mix di gioventù ed esperienza che caratterizza la stessa ed ha apprezzato la buona organizzazione societaria e i risultati del campo.

Scandiuzzi spa è stata fondata nel 1973 e, oltre allo stabilimento di Volpago (Treviso) è presente a Brindisi con un altro sito dal 1995. E’ attiva nel settore delle costruzioni metalliche (e non solo) ed è una azienda che sta crescendo molto negli ultimi anni. Inoltre da lavoro a tantissime maestranze dirette e indirette del nostro territorio.

“Sono molto felice – ha dichiarato il Cav. Renzo – che la Scandiuzzi abbia unito il suo nome ad una società giovane e motivata come la Dinamo Brindisi. Siamo in questo territorio da tanti anni e vogliamo essere vicini a questa straordinaria comunità”.

Dopo le foto di rito e la consegna di alcuni gadget della Dinamo, il Presidente Scandiuzzi ha offerto dei dolci e un prosecco “doc” veneto ed ha ricordato ai nostri presidenti gli anni in cui lui, molto giovane, è stato il Presidente della locale squadra di calcio. Entusiasmo e voglia di lavorare sodo che mai devono mancare se si vuole migliorare uniti alla disponibilità a sacrificarsi tanto ogni giorno. Così come accaduto a Renzo Scandiuzzi che in pochi anni è riuscito a far crescere notevolmente le sue aziende.

L’incontro si è concluso con la promessa da parte del Cavaliere Scandiuzzi di essere presente, insieme all’Ing. Parisi, ad uno dei prossimi incontri interni della Dinamo così da poter incitare i nostri ragazzi e poter verificare personalmente la grande passione e l’entusiasmo che ruota intorno alla nostra squadra e società.