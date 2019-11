Champions League: Happy Casa Brindisi a Salonicco in corsa per la qualificazione

BRINDISI - Happy Casa Brindisi cerca un’altra vittoria straordinaria questa sera a Salonicco per proseguire la corsa verso la qualificazione al turno successivo della Champions League. Dopo ave battuto le formazioni di Bonn e Besiktas la squadra di coach Vitucci, forte di una condizione di forma eccellente che dopo la vittoria di Trieste ha procurato il secondo posto nel campionato italiano di serie A, punta alla terza vittoria consecutiva e tenta il colpo grosso in Grecia, al Paok Sports Arena con capienza da 8650 spettatori, contro la formazione di Salonicco, ultima in classifica nel girone D.

E’ un risultato positivo che Happy Casa Brindisi non può fallire perché le dirette concorrenti che aspirano a superare il turno hanno già vinto a Salonicco, anche se si tratta di un campo molto difficile e si gioca di solito davanti ad un pubblico conosciuto in Europa, molto caldo e capace di sostenere la squadra con un tifo straordinario. La formazione di Paok di Salonicco ha un palmares di grande prestigio composto da 2 campionati nazionali di Grecia vinti, 3 Coppa di Grecia, 1 Coppa delle Coppe ed 1 Coppa Korac e con una solida esperienza in campo europeo.

Si gioca questa sera ( martedì 12 novembre) con palla in due alle 18 ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player mentre la radiocronaca della partita è affidata al Programma Riccio Basket di Lilli Mazzone, a partire dalle ore 17.45 su “Radio Ciccio Riccio”.

La classifica del Girone D: Djion 8 punti, Neptunas, Szombathely, Bonn, Zaragoza e Brindisi 6 punti, Besiktas 5, Paok 4.