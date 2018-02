"Domenica tutti in piscina": la FeelGood apre le porte alle famiglie

Quando pensiamo alla Domenica due sono le parole che ci vengono subito in mente: riposo e famiglia. È questo infatti l'unico giorno in cui, per la maggior parte di noi, la scuola ed il lavoro possono essere messi da parte e almeno momentaneamente dimenticati. Il nucleo familiare finalmente si riunisce per rivolgersi ad attività ben più rilassanti e stimolanti, all'attività fisica, ma soprattutto per dedicarsi vicendevolmente del tempo prezioso.

La ricerca dello svago vorrebbe allora spingerci fuori dalle mura domestiche, ma in questi mesi in cui il clima è ancora piuttosto rigido, è difficile individuare location idonee e confortevoli, che coniughino le esigenze di adulti e bambini, e dunque di relax e divertimento al tempo stesso.



Per noi di FeelGood, la piscina rappresenta il luogo ideale per evadere dalle mura domestiche e assecondare i desideri di tutti e abbiamo perciò deciso di fornire a tutte le famiglie un'imperdibile occasione con il nostro Family Day: a partire dalla prima domenica di Febbraio, per tutto il mese avrete la possibilità di usufruire di un ingresso in piscina per l'intera famiglia con colazione compresa, a partire da 10 €.



Il tempo che dedichiamo ai nostri affetti più cari non ha prezzo, e questa è un'opportunità unica per coniugare relax, benessere, attività fisica e divertimento: quattro componenti fondamentali per trascorrere una perfetta domenica in famiglia.