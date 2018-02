Ginnastica artistica, buoni risultati per atleti brindisini nei campionati individuali

BRINDISI - L’Enel Ginnastica La Rosa Brindisi ottiene importanti risultati nei campionati individuali di ginnastica artistica maschile e femminile, primeggiando nella prima prova regionale svolta a Brindisi.

Nella prova maschile, nella categoria allievi di prima fascia a primeggiare il brindisino Luigi Semeraro, con un punteggio di 89,100, davanti tra l’altro al compagno di squadra Cristian Patimo, giunto secondo. Per la categoria junior di prima fascia altro primo posto per un componente della società del presidente Spagnolo: si tratta di Christian Zammillo che ha chiuso con un punteggio di 66,950. Soddisfazione per lo staff tecnico brindisino rappresentato dall’istruttore Luigi Spagnolo, coadiuvato dalla collaborazione di Daniela Scivales e Giovanna Sergio.

Nella prova femminile, nella categoria allieve 1, secondo posto per Desirè Di Totero, con un punteggio di 55,275, alle spalle di Catapano del Cras Corigliano (55,400), con un podio poi completato dalla brindisina Giulia Morleo (54,250). Ai piedi del podio, con La Rosa Brindisi che piazza così tre elementi nei primi quattro posti, è Greta Ancora (53,325). Nella categoria Allieve 3 è invece primo posto per Brindisi, grazie alla prova in pedana di Sophia Marrazza che chiude con un punteggio di 83,625.

Il presidente della società brindisina, Antonio Spagnolo, ringrazia tutti coloro che hanno contributo a raggiungere questi risultati: “un ringraziamento particolare – dichiara – va ai nostri sponsor, Enel, Impresa edile Angelo Zammillo, IBC di Carla Polselli, oltre ad un plauso particolare alle fisioterapiste Rosy e Laura ed al dottor Furioso Dino”.

