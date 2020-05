 Supercoppa: Happy Casa Brindisi sarà testa di serie del suo girone

BRINDISI - “La nostra priorità assoluta resta quella di confermare il più possibile i giocatori che hanno fatto parte del roster dello scorso campionato”. Il presidente Nando Marino conferma le intenzioni da sempre dichiarate dalla società di tornare sul mercato solo per ricoprire quei ruoli che dovessero rimanere scoperti dopo aver valutato attentamente tutte le possibilità di rinnovamento dei contratti.

C’è tuttavia una girandolo nomi di giocatori a cui Happy Casa Brindisi sembra essere interessata, ma il presidente Marino ha confermato l’orientamento della società.

“Il nostro direttore sportivo Simone Giofrè ha avuto mandato dalla società di lavorare sul prolungamento dei contratti dei giocatori che hanno disputato un brillante campionato, che godono della fiducia di coach Vitucci, già perfettamente integrati nel gruppo e sappiamo essere i beniamini prediletti dalla tifoseria brindisina. Dopo Darius Thompson e Iris Ikagi speriamo di raggiungere l’accordo con gli altri italiani e non vedo perché dovremmo ritornare sul mercato considerato che questo gruppo è fra i migliori del campionato”

C’è allarme che Adrian Banks possa accettare le offerte allettanti che provengono dall’estero, ma si dice anche da Sassari

“Il capitano è stato il primo ad essere contattato per il rinnovo contrattuale e speriamo di riuscire a tenerlo ancora con noi. Lo stesso Banks ha confermato ufficialmente che non ha alcuna fretta per chiudere una qualsiasi trattativa e che per il momento vuole solo godersi finalmente la propria famiglia. Stesso discorso vale per John Brown e Kelvin Martin a cui la società ha da subito proposto il rinnovo contrattuale, ma nessuno in questo momento fra giocatori e società, come si registra attualmente sul mercato, ha la necessità di chiudere praticamente al buio una trattativa per il prossimo campionato. D’altra parte è impensabile prendere adesso qualsiasi decisione perché non si sa quando il campionato potrà iniziare, se a porte chiuse o a porte aperte, e quale efficacia può avere un contratto stipulato oggi, se poi potrà risultare troppo alto o troppo basso per giocatori e società”.

Lega basket: si riparte nel mese di ottobre

Intanto dalla prossima riunione della Lega Basket in programma venerdì prossimo si discuterà del nuovo format del campionato per la prossima stagione agonistica e si prenderanno le prime decisioni sul calendario, anche se per conoscere il numero delle squadre partecipanti si dovrà attendere la data del 15 giugno prossimo, ultimo giorno utile per l’iscrizione al campionato. La data di inizio del prossimo campionato dovrebbe essere confermata a partire dal mese di ottobre, anche secondo le indicazioni pervenute dal Consiglio Federale.

Supercoppa per i 50 anni della Lega Basket: Happy Casa Brindisi testa serie del suo girone

Nel corso della stessa riunione si perfezionerà anche il calendario della Super Coppa Italiana per festeggiare i 50 anni dalla costituzione della Lega Basket, che dovrebbe svolgersi fra 16 squadre divise in 4 gironi da 4 squadre con Final Four finale. La novità che qualifica ancora il consolidamento della società New Basket Brindisi a livello nazionale, è che la squadra di coach Vitucci, con il suo sponsor Happy Casa, sarà designata come testa di serie di uno dei 4 gironi, per essere stata la finalista delle Final Eight di Pesaro. Si tratterà evidentemente di un torneo che sostituirà di fatto tutta la fase precampionato, con lo svolgimento che impegnerà le squadre dei quattro gironi, e servirà di preparazione per arrivare ad ottobre per l’inizio del campionato. Queste le decisioni che dovranno essere avallate nella prossima riunione della Lega Basket in programma il prossimo venerdì e previste nell’ordine del giorno.