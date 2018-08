Happy Casa Brindisi con abbigliamento Adidas

BRINDISI - Adidas per l'abbigliamento, sportivo e di rappresentanza, di tutti i giocatori della Happy Casa Brindisi. Prima squadra e formazioni del settore giovanile, compresi i ragazzini del minibasket e i bambini del babybasket, avranno divise Adidas, marchio leader del settore sportivo.

"Da oltre 60 anni, adidas offre prodotti innovativi per garantire ai migliori atleti del mondo prestazioni di altissimo livello, dalle leggende del passato alle superstar di oggi, come James Harden, Damian Lillard, Derrick Rose, Candace Parker, Nneka Ogwumike, Kyle Lowry, Andrew Wiggins e Kristaps Porzingis", ricordano dalla società brindisina. "Tutti i prodotti potranno essere personalizzati e venduti presso il New Basket Store di Corso Garibaldi e online nella nostra nuovissima piattaforma Ecommerce -> shop.newbasketbrindisi.it"

A partire da questo pomeriggio, data del primo giorno di raduno nonché media day, staff tecnico e giocatori si presenteranno con il nuovo materiale tecnico adidas.“È con grande emozione che oggi annunciamo l’inizio di una partnership con uno dei marchi più importanti, prestigiosi e conosciuti nel mondo", ha detto il general manager, Tullio Marino. "Per noi è un motivo di orgoglio Sarà una giornata storica per il basket brindisino e per la città di Brindisi che affiancherà il proprio nome, la propria storia e i propri colori all’azienda leader mondiale per innovazione, tecnologia e qualità dei prodotti sportivi. È un accordo commerciale che gratifica e onora il nostro club riconoscendone l’alto livello raggiunto”.