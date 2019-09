Happy Casa: preso il pivot tedesco Radosavljevic. Contratto di un mese

BRINDISI - Dopo l’infortunio di Tyler Stone, costretto a uno stop di 20-25 giorni a causa di un trauma distorsivo al ginocchio rimediato nel corso della prima partita del Memorial Pentassuglia, la Happy Casa Brindisi correi ai ripari con l’ingaggio di Bogdan Radosavljevic, pivot tedesco che ha sottoscritto un contratto mensile con opzione di prolungamento a favore della società.

L’atleta, di 213 centimetri, è atterrato a Brindisi nella serata di ieri e si sottoporrà stamani alle visite mediche di rito. Bogdan Radosavljevic è nato a Jogodina (Serbia) l’11 luglio 1993, formandosi in Germania nelle giovanili del GSV Omiros Fürth e nella NBBL , il più alto campionato tedesco di basket per i giocatori di età inferiore ai 19 anni. Nel 2010 firma un contratto professionistico con il Bayern Monaco dividendosi tra Bundesliga ProA e prima squadra nei tre anni di permanenza. Dal 2013 cambia team all’interno della liga trasferendosi ai Walter Tigers Tubingen, dove nella terza e ultima stagione realizza 9.4 punti e 4.4 rimbalzi a una media di 20 minuti di impiego.

Nell’estate 2016 è l’Alba Berlino a metterlo sotto contratto, prendendo parte alla competizione europea dell’Eurocup nelle due successive annate (6.9 punti di media nell’edizione 2017/18). Dopo aver cominciato la scorsa stagione al Ludwigsburg (3 presenze), nell’ottobre 2018 si accorda con il Ratiopharm Ulm, mettendo a referto in 30 incontri disputati 6.4 punti e 3 rimbalzi di media in 14 minuti in campo a partita.

In nazionale tedesca ha conquistato un terzo posto al torneo di Manheim Under 17 nel 2010, partecipando all’Europeo U18 in Polonia e all’All-Star Game di FIBA Europe a Kaunas. Nel 2013 è risultato il miglior marcatore della Germania all’Europeo Under 20 in Estonia con 15.8 punti di media.