Il Brindisi Fc rinforza centrocampo e difesa: presi De Carlo e Mazza

BRINDISI – Altri due rinforzi, a centrocampo e in difesa, per il Brindisi Fc. Il sodalizio di via Benedetto Brin annuncia l’ingaggio del difensore e centrocampista di fascia sinistra Samuele De Carlo brindisino, nato nel 1996, proveniente dal Metapontino, squadra che milita in Serie D, con brevi trascorsi anche con il Roccella ed il Castefidardo sempre in serie D e nel Vieste e Barletta in Eccellenza.

I primi passi calcistici li ha mossi nelle giovanili del Brindisi disputando prima il campionato Primavera nazionale per poi passare in prima squadra.

Altro tesseramento dell’ultimo momento è quello del centrocampista brindisino, nato nel 1999, Samuel Mazza proveniente dalla Virtus Francavilla. Entrambi si allenavano da tempo e sono stati convocati per la partita in programma domenica 7 gennaio a Leverano contro il Salento Sport, per la 16esima giornata del campionato di Promozione (calcio di inizio alle 14,30).