Il progetto Sauro fa tappa a Brindisi: appuntamento alla Lega Navale

BRINDISI - Farà sosta anche nel porto di Brindisi, dall’1 al 5 marzo, Il progetto Sauro100, una iniziativa patrocinata da vari enti istituzionali, associazioni e testate giornalistiche, che nasce da un’idea dell’ammiraglio Romano Sauro, nipote dell’eroe nazionale Nazario Sauro e che vedrà l’ammiraglio toccare, in due anni (da Sanremo a Trieste), più di 100 porti in Italia e 20 all’estero.

Il viaggio, iniziato il 4 ottobre 2016, è effettuato con una barca a vela di 9 metri di nome Galiola III e si pone come obiettivo quello di testimoniare, nelle varie tappe, quei “profondi sentimenti di giustizia, di libertà e di solidarietà” menzionati dal Presidente Mattarella in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla morte di Nazario Sauro, giustiziato a Pola dagli austriaci il 10 agosto 1916.

Il progetto Sauro100 – che in Sicilia ha ottenuto il prestigioso premio Trofeo del Mare - Uomini e Storie 2017 conferitogli a Pozzallo il 29 luglio 2017 – farà sosta anche nei porti della Puglia, esattamente a: Taranto (15-18/02/2018), Gallipoli (18-20/02/2018), Santa Maria di Leuca (20-22/02/2018), Tricase (22-24/02/2018), Otranto (24-27/02/2018), San Foca (27/02-01/03/2018), Brindisi (01-05/03/2018), Ostuni (12-14/03/2018), Monopoli (14-16/03/2018), Bari (16-29/03/2018), Molfetta (09-22/04/2018), Bisceglie (22-25/04/2018), Trani (25/04-01/05/2018), con impegni anche a Barletta (25-27 aprile), Manfredonia (01-04/05/2018), con impegni anche a Foggia, Vieste (04-18/05/2018), Isole Tremiti (18-20/05/2018)

L’ammiraglio Sauro, ormai in pensione dopo 42 anni di servizio nella Marina Militare, utilizza ogni sosta per portare nelle scuole il racconto dei marinai che nella Prima guerra mondiale, con il sacrificio e l’impegno, formarono l’identità europea e nazionale, portando alla conoscenza dei giovani quei valori che animarono i loro coetanei di un tempo. Attraverso la commemorazione della figura di Nazario Sauro, infatti, il nipote Romano sta promuovendo il recupero di storie, racconti e luoghi della memoria sullo sfondo della Grande Guerra sul mare.

L’obiettivo di avvicinare gli studenti alla cultura e ai valori del mare e formarli al codice marinaresco, è inoltre realizzato con la possibilità di stipulare convenzioni con le sezioni della Lega Navale Italiana – di cui Romano Sauro è stato Commissario Straordinario nel periodo 2015-2017 – permettendo, nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro previsti dalla L.107/2015, di imbarcare studenti che sperimentino la vita di bordo nelle tratte di trasferimento da un porto a un’altro. Oltre a ciò, l’ammiraglio è andato in Comunità di recupero dalle tossicodipendenze o in istituti penali per minori per incontrare giovani e parlargli loro del progetto SAURO100, di Nazario Sauro e dei valori di libertà, giustizia, impegno, solidarietà e fedeltà. Nella fattispecie, il 10 agosto 2017, è stato nel Carcere minorile Malaspina di Palermo.

