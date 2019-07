Internazionali di Taekwondo, 19 medaglie per la "Gold team"

BRINDISI - E come ogni anno a chiudere la stagione sportiva della Gold Team Brindisi è il Torneo Internazionale “Grecia Salentina” che si svolge nella città di Martano. In questa edizione 2019 sono ben 19 le medaglie conquistate dai ragazzi del Maestro Marco Cazzato, 6 le medaglie d’oro, 6 quelle d’argento e 7 quelle di bronzo, medaglie che hanno permesso alla società brindisina un piazzamento al sesto posto tra le 60 società e 1200 atleti partecipanti, sempre in vetta tra le prime società sportive in Italia, nonostante l’assenza di alcuni atleti di punta i quali avrebbero potuto incrementare il punteggio nella classifica finale.

Una foto rappresentativa quella sopra, la vittoria del capitano e allenatore della “Gold Team” Agostino Ferrara, che stringe la mano al suo amico avversario e bravissimo atleta in segno di stima e rispetto reciproco, tipico nelle competizioni di Taekwondo tra atleti di un certo livello, dopo aver disputato una bellissima finale punto a punto per tutta la durata del combattimento regalando puro spettacolo al pubblico presente.

Riassumendo, le medaglie d’oro sono per Giulia Compagnone, Venere Simmini, Giulia Sgura, Tommaso Truppi, Matteo Compagnone ed Agostino Ferrara, le medaglie d’argento vanno a Ilaria Valenti, Mattia Petrugno, Alessandro Broccio, Mattia Cavaliere, Marco Sirena, Gabriele Lolli, le medaglie di Bronzo per Melissa Roberti, Davide Ancora, Giacomo Porcelluzzi, Domenico Semeraro, Lorenzo Landolfo, Matteo Lobuono e Yuri Elia.