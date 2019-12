La Dinamo Brindisi interrompe la striscia vincente: sconfitta a Corato 

BRINDISI - Si ferma la Dinamo Basket Brindisi, dopo tre vittorie consecutive, sul parquet del PalaLosito di Corato, sconfitta dalla Nuova Matteotti per 99-87. La formazione barese con questa vittoria consolida la terza posizione in classifica (a pari punti con la seconda classificata Molfetta), mentre la Limongelli Brindisi resta il quarto posto in solitaria a quota 12.

La squadra di casa ha dimostrato di meritare ampiamente la posizione in classifica, disputando un’ottima gara, spinta da un roster profondo ed esperto per la categoria e da alte percentuali al tiro. La formazione brindisina, complice l’assenza di Ferrienti sotto le plance, ha certamente pagato la minore fisicità e profondità del roster.

Nel primo quarto la Dinamo riesce a contrastare gli avversari, con Pulli trascinatore (9 punti nel tempino), chiudendo la frazione in vantaggio 19-20. Nel secondo parziale Corato inizia a carburare e spinta dalle capacità offensive di Simonis (21 punti a fine gara), torna negli spogliatoi in vantaggio 45-39.

Nel terzo periodo Corato continua ad attaccare: questa volta protagonisti sono il pivot Cicivè, che si impone nell’area pitturata, e Gatta, che brucia la retina da 3 punti, permettendo ai padroni di casa di chiudere il quarto in vantaggio di 10 lunghezze, 70-60. Negli ultimi 10 minuti di gioco, Whatley e Dimitrov (rispettivamente 25 e 22 punti), insieme al capitano Santoro (16 punti), cercano di restare attaccati alla gara, ma Sabeckis e Mazzilli continuano ad attaccare il canestro ospite, trascinando la squadra coratina alla vittoria per 99-87. La Limongelli avrà l’opportunità di rifarsi sabato 7 dicembre, tra le mura amiche del PalaZumbo: avversario di turno sarà la New Virtus Mesagne, in un derby tutto brindisino.

Tabellino

Nuova Matteotti Corato – Dinamo Basket Brindisi 99-87

(19-20; 45-39; 70-60; 99-87)

Corato: Simonis 21, Gatta 15, D’Imperio 1, Laquintana 3, Verile, Sabeckis 15, Cicivé 22, Di Bartolomeo 3, Mazzilli 14, D’Introno 5. All. Verile

Dinamo Brindisi: Epifania, Santoro 16, Pellecchia 3, Rollo 6, De Gennaro, Whatley 25, Pulli 12, Marzo, Dimitrov 22, Invidia 3. All. Cristofaro

Arbitri: Menelao di Mola di Bari (BA) , Franco di Bitritto (BA)