“La Lega Navale di Ostuni tra i protagonisti del Progetto Sauro100” 

OSTUNI – Si è tenuto ieri (12 marzo), presso l’auditorium della biblioteca comunale di Ostuni, l’incontro dell’ammiraglio Romano Sauro con le scolaresche e la cittadinanza, destinato alla presentazione del Progetto intitolato “SAURO 100: un viaggio in barca a vela per 100 porti per 100 anni di storia”. L’incontro, fortemente voluto e organizzato dal presidente della Lega Navale di Ostuni – dott. Agostino Carparelli – si è svolto con il patrocinio del Comune di Ostuni e, ha catturato l’attenzione di giovani e adulti, che con grande interesse hanno ascoltato l’appassionato racconto dell’ammiraglio sulle gesta del nonno, Nazario Sauro, eroe romantico e marinaio indomito, passato alla storia come massimo interprete degli ideali di libertà, di giustizia e di solidarietà.

Le parole dell’ammiraglio commuovono la platea, quando parla di Nazario e della sua famiglia, quando legge le due lettere lasciate alla “consorte” - così si rivolge alla moglie – e ai figli, dicendo di sé stesso “di essere stato contento per come aveva vissuto, di sentirsi prima di tutto un italiano, un padre e poi un uomo”. Con queste parole si accomiata dai figli a cui aveva dato per nome i suoi ideali: Nino, in onore di Bixio, Libero, Anita, Albania e Italo.

Il progetto che l’ammiraglio porta avanti con tanta dedizione è ambizioso e si propone di visitare a bordo di Galiola III - barca a vela di 32 piedi - 100 porti, da quello di Sanremo, da dove l’ammiraglio ha cominciato la sua impresa il 4 ottobre del 2016 a quello di Trieste, dove finirà il suo viaggio l’11 ottobre di quest’anno.

L’incontro ha fatto da cornice alla presentazione del libro “Nazario Sauro. Storia di un marinaio”, giunto alla sua terza edizione, anche se il suo autore era più interessato a trasmettere ai suoi ascoltatori un messaggio di amore per il mare, un amore libero ed incondizionato per l’unico luogo dove si incontrano popoli, culture e religioni e, dove si fondono e si annullano le loro diversità.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla associazione onlus “Peter Pan” di Roma, che offre accoglienza gratuita alla famiglie di bambini malati di cancro. Da questa esperienza l’insegnamento più grande: dal mare i valori più preziosi, quelli che scuotono le coscienze e abbattono i confini. E’ un onore, per Villanova, averne fatto parte.