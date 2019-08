Coppa Italia: Brindisi-Foggia slitta al 21 agosto, alle ore 20

BRINDISI – Adesso è ufficiale. La gara di Coppa Italia Dilettanti Brindisi-Foggia, originariamente in programma allo stadio Fanuzzi domenica 18 agosto, è stata rinviata a mercoledì 21 giugno, alle ore 20, sempre allo stadio Fanucci, a seguito di accordi incorsi fra le due Società. E’ stata la società dauna, in particolare, a chiedere lo slittamento della gara, avendo iniziato in ritardo la preparazione per le note vicissitudini legate al passaggio di proprietà, dopo la radiazione dal calcio professionistico.