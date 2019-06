Final days: New Basket Brindisi campione under 20

BRINDIS - Otto giorni di gare, da una domenica all'altra, undici titoli in palio dall'under 20 all'under 13 con 16 gare complessive. E poi ancora il 3x3 all'aperto, a due passi dal mare, ed il minibasket per i più piccoli, con il Jamboree ed il Memorial Federici. Si è rinnovata a Bari, per il terzo anno di fila, la magia dei Final Days di pallacanestro giovanile, la kermesse ideata dal comitato Fip Puglia per raggruppare in un'unica sede le finali dei campionati regionali non ancora disputate. E' stato ancora una volta il Centro Universitario Sportivo di lungomare Starita a far da crocevia delle ambizioni di centinaia di giovani cestisti, ospitando le attività indoor e oudoor.

Nel campionato under 20, successo per New Basket Brindisi su Mola New Basket. Tris di coppe per Murgia Santeramo, in altrettanti finali giocate: al titolo U14 Elite si sono aggiunte, una dopo l'altra, le vittorie in under 13 Elite e under 15 Oro, l'ultima contro Progetto Cestistica San Severo. La società foggiana, dal canto suo, può consolarsi con l'affermazione in under 18 Platino, contro Aurora Brindisi. Bozzano Brindisi si aggiudica l'unica finale femminile, quella valevole per il titolo under 14, mentre nelle finali Oro festeggiano Angel Manfredonia (under 18), Nuova Pallacanestro Monteroni (under 16), Basket Lucera (under 14) e Nuova Matteotti Corato (under 13). Per Manfredonia anche la soddisfazione di vincere una finale Argento, condivisa con Basket Noicattaro, Cestistica Ostuni, New Basket Barletta e Devils Nardò. La finale U16 Ferro è invece andata ad Anspi Santa Rita.

«E' cresciuto l'impegno organizzativo – osserva la presidente Fip Puglia Margaret Gonnella – ma è aumentata la soddisfazione dei partecipanti. Abbiamo aperto il programma a quante più finali possibili perché crediamo nel confronto e nell'attività giovanile. E alla possibilità di dare ad ogni livello il piacere di giocare la propria partita in un unico grande evento».

Ora il testimone passa al 3x3, con le finali nazionali under 18 e under 16 in programma a Castellana Grotte a fine mese: a rappresentare la Puglia ci saranno Aurora Brindisi e Lions Bisceglie fra i ragazzi, Nuova Matteotti Corato e VoloRosa Brindisi fra le ragazze: «Anche per l'estate – ricorda Gonnella – lavoriamo per offrire del buon basket in Puglia. Prima le finali nazionali under 16 di Eccellenza di Taranto, quindi le finali giovanili 3x3 che stanno offrendo un valore aggiunto alle bellezze di Grotte di Castellana. E poi, a settembre, il PalaFlorio di Bari ospiterà la Supercoppa 2019».

I risultati delle finali

U20 M New Basket Brindisi-Mola New Basket 2012 87-68

U14 M Elite Murgia Santeramo-New Bk Brindisi 77-75

U14 F Anspi Santa Rita Taranto-Bozzano Brindisi 43-56

U13 M Elite New Basket Brindisi-Murgia Santeramo 56-61

U18 M Platino Aurora Brindisi-Progetto Cestistica San Severo 74-80 dts

U18 M Oro Angel Manfredonia-Asia Bats Acquaviva 86-35

U16 M Oro Progetto Cestistica San Severo-Nuova Pallacanestro Monteroni 43-66

U15 M Oro Murgia Santeramo-Progetto Cestistica San Severo 56-49

U14 M Oro Nuova Pall. Grottaglie-Bk Lucera 69-70

U13 M Oro Nuova Matteotti Corato-Angiulli Bari 63-53

U16 M Ferro Anspi Santa Rita Taranto-Virtus Foggia 60-57

U18 M Argento Bk Noicattaro-Nuova Libertas Foggia 61-52

U16 M Argento Cestistica Ostuni-Ags Toritto 56-54

U15 M Argento New Basket Barletta-Varansport 56-46

U14 M Argento Angel Manfredonia-New Jt Trani 65-38

U13 M Argento Basket Francavilla-Devils Nardò 50-58

3x3

U18 M: Aurora Brindisi

U16 M: Lions Bisceglie

U18 F: Nuova Matteotti Corato