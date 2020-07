Brindisi calcio: via libera all’iscrizione al campionato di Serie D 

BRINDISI – La Ssd Brindisi Fc ripianerà la situazione economica e si iscriverà al prossimo campionato di Serie D. Uno stallo societario che si trascinava da mesi è stato sbloccato nel corso di una lunga assemblea che si è svolta ieri (mercoledì 8 agosto) in presenza di tutti i soci. Il principale nodo da sciogliere era quello riguardante le pendenze, per alcune decine di migliaia di euro, con 13 tesserati che hanno intrapreso azioni legali nei i confronti del sodalizio biancazzurro, per recuperare gli stipendi non corrisposti. Una volta ottenute le liberatorie, si potrà procedere con l’iscrizione al campionato.

“Con il benestare del socio Giannelli – si legge in una nota dell’Advisor della sD Brindisi Fc, Gino Montella - l’intera compagine societaria ha deciso di dare seguito a quanto precedentemente stabilito, e cioè di ripianare la situazione economica, grazie al notevole sforzo dei Soci Vangone e Bassi e grazie alla determinante disponibilità e al supporto dato dalla PerBrindisi”.

“Si procederà quindi, nell’immediato, a risanare le insolvenze della attuale stagione, per garantire la regolare iscrizione al prossimo campionato di serie D, che vedrà la squadra ai nastri di partenza. Una volta conclusa la sistemazione finanziaria e burocratica, la Società incontrerà le Istituzioni locali”.