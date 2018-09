Ottava edizione del Memorial Pentassuglia: aperta la prevendita

BRINDISI - È l’appuntamento più atteso di ogni estate cestistica brindisina, è l’evento che racchiude grandi emozioni tra indelebili ricordi ed entusiasmanti obiettivi per la stagione alle porte. Il Memorial dedicato a Elio Pentassuglia giunge alla sua ottava edizione e per l’occasione sarà un torneo ad ampio respiro internazionale, ospitando squadre di elevato spessore che prenderanno parte alle massime competizioni europee dall’Eurolega all’EuroCup.

Happy Casa Brindisi – KK Buducnost (MNE) – Sakarya BSB (TUR) – Zeus Energy Group Rieti

Queste le quattro sfidanti che il 15 e 16 settembre si affronteranno al PalaPentassuglia per aggiudicarsi il trofeo ‘Happy Casa Cup’. Il fascino della sfida ‘in famiglia’ tra Brindisi e Rieti, accomunate dalla traccia indelebile che ha lasciato ‘Big Elio’ nella storia di entrambe le squadre e città, e l’ambizione delle importanti compagini straniere in rodaggio in vista dell’inizio di una stagione ricca d’impegni, in particolar modo a livello europeo (Buducnost prima avversaria di Milano in Eurolega al pari di Brindisi in Lega A). L’incontro con Rieti sarà l’occasione per commemorare l’anniversario dei 30 anni dalla scomparsa di Elio Pentassuglia. Un momento toccante che sarà celebrato e ricordato prima della palla a due tra le sue ex storiche squadre.

Tickets

A partire da oggi, martedì 4 settembre, sarà possibile acquistare i tickets per assistere all’evento presso il New Basket Store sito in Corso Garibaldi 29, tutti i giorni (esclusa la domenica e lunedì mattina) dalle ore 09.30-13.00 e dalle ore 17.00-20:30.

Tutte le tipologie di biglietto saranno esclusivamente a posto unico non numerato. Si informa che verranno riservati alcuni posti del parterre per esigenze organizzative.

Queste le modalità di acquisto:

• Biglietto valido per la singola giornata di sabato 15 settembre o domenica 16 settembre: *€9,00*

• Abbonamento valido per entrambe le giornate: *€15,00*



Programma

Le partite si svolgeranno nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 settembre secondo il seguente schema:

• SEMIFINALI - 15 settembre

Partita 1 - ore 18.15 KK Buducnost (MNE) vs Sakarya BSB (TUR)

Partita 2 - ore 20.45 Happy Casa Brindisi vs Zeus Energy Group Rieti

• FINALI - 16 settembre

Partita 3 - ore 17:45 Zeus Energy Group Rieti vs

Partita 4 - ore 20:15 Happy Casa Brindisi* vs

*indipendentemente dal risultato delle semifinali, la Happy Casa scenderà in campo per disputare la partita delle ore 20:15.