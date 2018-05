Ottava edizione della Brindisi-Valona dal 5 all'8 luglio prossimi

BRINDISI - Giunge all'ottava edizione la Regata Brindisi-Valona, organizzata dalla sezione di Brindisi della Lega navale italiana dal 5 all'8 luglio prossimi. per la prima volta, la regata prevede l'arrivo e la sosta della flotta nella città albanese cui Brindisi è legata da una storia centenaria. L'edizione 2018 della regata sarà presentata il 24 maggio alle 19,30 nella sede della Lni Brindisi, in via Vespucci. La regata si è sempre disputata con il periplo dell'Isola di Saseno nel golfo di Vlora, e rotta di ritorno a Brindisi. E non si può dire che manchino le situazioni complicate: nell'edizione del 2016, la sesta, dopo aver doppiato l'isola albanese, la flotta fu investita da improvvise raffiche di vento sino a 40 nodi, che provocarono avarie e ritiri. Solo tre, quella volta, furono le barche presentatesi all'arrivo di Brindisi.