Pallanuoto, campionato interregionale: la Fimco Sport corsara a Taranto

BRINDISI - Nella prima giornata del campionato interregionale di pallanuoto di Promozione, la Fimco Sport ha avuto la meglio in trasferta contro la Meridiana Taranto per 8-4. Primo tempo che evidenzia una fase di studio da parte delle due squadre con moltissimi errori sottoporta, dove solo una rete del numero 9 tarantino rompe l’equilibrio iniziale.

Spronati da mister Carbonara i “terribili ragazzi” della Fimco Sport rientrano in acqua con un altro piglio e grazie alla doppietta di Abate e al gol di Piliego, recuperano l’iniziale svantaggio portandosi a metà partita in vantaggio 3-2. Terza frazione che si apre con il portiere Tria, tra i protagonisti della partita, a salvare per ben 2 volte il risultato e a tenere a distanza la squadra tarantina. Fimco Sport che prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi continua a non lasciar scampo all’avversario e grazie ai giovanissimi Salipante, su superiorità numerica, e Gargaro chiudono il tempo in vantaggio di 2 reti.

Ultimo tempo all’insegna della squadra salentina, che con il terzo gol di Abate e la doppietta di Gargaro fissano il punteggio finale sul 8-4.

Le parole di Mister Carbonara a fine partita: ”Buona la prima, anche se il campionato è lungo e difficile e il nostro obiettivo rimane quello di far crescere questo gruppo giovanissimo. Oggi abbiamo commesso molti errori, soprattutto di posizionamento nella fase d’attacco e nei cambi di marcatura in difesa, aspetti sui quali dobbiamo lavorare ancora tanto. Sono contento, invece, dell’approccio e la sfrontatezza con cui i ragazzi hanno affrontato la partita contro giocatori molto più grandi ed esperti.”

Matri’ Alessandro, direttore dell’impianto Fimco sport di c.da Masseriola a Brindisi, dove si allenano questi ragazzi: “Complimenti ai ragazzi ed al mister, sono stati eccezionali, non riesco a trovare un aggettivo diverso. Quest’anno, in base ad una programmazione lungimirante, abbiamo preso la decisione insieme al Presidente Mileti e al mister di “svecchiare” la squadra, rinunciando, tra l’altro, al nostro titolo di serie C. Abbiamo affrontato questa partita con un età media bassissima, in acqua c’erano 3 ragazzi del 2002, 4 del 2005, 2 del 2006 ed addirittura un ragazzo del 2007, giocando alla pari, e per lunghi tratti anche meglio dei giocatori tarantini molto più esperti di noi. La cattiveria agonistica e l’impegno dei nostri giocatori è stato meraviglioso e, sono convinto, che giocando come stasera potremo toglierci qualche soddisfazione. Se il buongiorno si vede dal mattino…..”

1° GIORNATA CAMPIONATO PALLANUOTO PROMOZIONE

MERIDIANA TARANTO – FIMCO SPORT 4- 8

FIMCO SPORT: Tria, Salipante(1), Abate(3), Trisolini, Iannucci, Guadalupi(cap.), Gargaro(3), De Giorgi, Sava, Malorzo, Piliego(1), Luggeri, De Totero. All. Francesco Carbonara