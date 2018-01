Pallanuoto: la Centrosport Brindisi punta forte sui giovani

BRINDISI – Riparte l’avventura della Polisportiva Centrosport Brindisi nei campionati di Serie C e under 20 di pallanuoto, entrambi al via il prossimo fine settimana. La prima squadra farà il suo esordio contro il Conversano domani (27 gennaio) presso la piscina comunale di Bari. La squadra giovanile invece esordirà domenica, contro la Sport Project Bari.

La società presieduta da Pierluigi Francioso (foto a destra) per il secondo anno consecutivo si cimenta in una delle discipline più spettacolari degli sport acquatici, rinnovando il rapporto di collaborazione allacciato nel 2017 con la Waterpolo Bari. In virtù di questa partnership, la compagine barese metterà a disposizione della Polisportiva alcuni dei suoi atleti del settore giovanile, affinché possano farsi le ossa nel campionato di Serie C.

L’anno scorso la sinergia Waterpolo-Polisportiva ha funzionato, se si considera che due ragazzi dati in prestito alla Centrosport, Giovanni Martiradonna e Aldo Concina, hanno fatto talmente bene da meritarsi la promozione nel team di A 2 della Waterpolo. Sia la prima squadra che l’under 20 sono state affidate alla guida tecnica di Maurizio Chiechi. Il ruolo dirigenziale viene ricoperto da Peppino Lasorsa.

Nel torneo di Serie C campano-pugliese sono 11 le squadre al via. “Sarà un campionato di livello molto alto – dichiara Chiechi (foto a sinistra) – se si considera che le squadre campane sanno cos’è la pallanuoto. In Puglia molti ragazzi da Bari si stanno muovendo in prestito verso società minori, alzando ulteriormente la qualità del gioco. Credo sia impossibile, al momento, fare una proiezione di quelle che possano essere le favorite”. (Nella foto a sinistra Davide Catacchio, capitano della squadra impegnata in Serie C)

Chiechi è alla prima esperienza nel campionato di Serie C. Come atleta è cresciuto nella Bari Nuoto, per poi terminare a Modugno, dove è diventato anche allenatore. Qui ha affiancato il primo allenatore delle squadre giovanile. Successivamente ha allenato le squadre giovanili under 13. Dopo la chiusura dell’impianto sportivo di Modugno, è entrato nello staff tecnico delle piscine comunali di Bari. Lo scorso anno ha condotto una splendida stagione con i ragazzi dell’under 13.

Non a caso la Centrosport Brindisi ha deciso di affidare una squadra infarcita di under 20 e under 17 a un allenatore abituato ad allenare i ragazzi. “Mi trovo a mio agio – spiega Chiechi – in questo clima. Conto molto sull’affiatamento della squadra”. L’anno scorso la Centrosport Brindisi ha concluso il campionato al secondo posto. Chissà che quest’anno non si riesca a scalare un ulteriore gradino. Sognare, del resto, non costa nulla. (Nella foto a destra Davide Catacchio, capitano della squadra di Serie C, in basso a sinistra Enrico Lacitignola, capitano dell'under 20)

Gli organici

La squadra di Serie C: Fera G., Fusco R., Albergo G., Battista A., Del Core B., Cassano L., Catacchio Davide (capitano), De Palma G., Pascazio E., Lacitignola E., Mema G., Valentini L., Liberti G., Introna L., Sasso M., Atzori M., De Marco N., Insalata P.

Allenatore: Maurizio Chiechi

La under 20: Fera G., Fusco R., Albergo G., Battista A., Cassano L., De Palma G., Pascazio E., Lacitignola Enrico (capitano), Valentini L., Liberti G., Introna L., Atzori M., Insalata P.

Allenatore: Maurizio Chiechi