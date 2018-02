Pallanuoto, Serie C: ancora una vittoria per il Cs Brindisi

BRINDISI - Continua il periodo positivo per il CsBrindisi nel campionato di Serie C di pallanuoto. La squadra allenata da Maurizio Chiechi conquista altri tre punti in territorio casalingo contro Dream Team Salerno. Apre le marcature Fabbricatore per la squadra ospite, ma reagisce subito bene il Brindisi con un ritmo che mette in difficoltà i campani costretti a subire una tripletta di Pascazio e una rete di Introna che portano nel primo parziale il punteggio di 4-1. Dal secondo tempo in poi, invece, netto equilibrio tra le due squadre.

Nonostante lo svantaggio iniziale i salernitani riescono comunque a mantenere alta la concentrazione concedendo poco in attacco alla squadra di casa, accorcia le distanze Apicella per il Salerno, e a pochi secondi dal cambio campo Del Core porta il Brindisi sul 5-1. Terzo tempo gestito senza dubbio dagli ospiti che realizzano l'1-0 del parziale con Fabbricatore e difendono bene le superiorità numeriche dei brindisini. Nel quarto tempo, dopo 50", ancora Fabbricatore chiude la sua tripletta portando il Salerno a meno uno sul Brindisi che, però, non demorde e grazie a una palombella mancina di Sasso porta il punteggio sul definitivo 6-4.

"Siamo stati bravi a essere protagonisti del primo tempo – dichiara Maurizio Chiechi - ma contro una squadra composta da giocatori di esperienza non bisogna mai abbassare la guardia e in questo sicuramente abbiamo peccato. Un ritmo molto più alto nella seconda metà dell'incontro e una realizzazione maggiore nella superiorità numerica, probabilmente, ci avrebbero potuto far chiudere prima l'incontro”.

“Siamo - conclude Chiechi - una squadra anagraficamente molto giovane e sicuramente l'inesperienza in alcuni casi gioca brutti scherzi soprattutto dal punto di vista della gestione delle emozioni e dello stress, ma vedo un gruppo in netta crescita che puo dare molto fastidio in un campionato con un livello tecnico decisamente buono come quello che stiamo affrontando."

CS Brindisi – Dream Team Salerno 6-4 (4-1/1-1/0-1/1-1)

Cs Brindisi: Fera G., Atzori M., Valentini L., Lacitignola E., Pascazio E.(3), Introna L.(1), Sasso M.(1), Del Core B.(1), Catacchio D., Battista A., Liberti G., De Marco N., Insalata P. All. Chiechi M.

Superiorità numeriche: 1/9

Dream Team Salerno: Paone M., Avagliano L., Melandrino M., Zollo L., Apicella G.(1), Fabbricatore M.(3), Napoletano M., Panzariello V., Fiorillo F., Lucaniello G., Ceruso A., Storniello M., Senigalliesi V.

Superiorità numeriche: 2/4

Arbitro: Arvizzigno A.

CLASSIFICA

15pt Ischia Marin C.

12pt Nuoto 2000 Napoli

Volturno Sc

9 pt Cs Brindisi

Oasi Salerno

6 pt Med Taranto

Circolo Villani

3 pt Dream Team Salerno

Sport Project

0 pt Airon Club

Master Valenzano