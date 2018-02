Pallanuoto, Serie C: il Cs Brindisi soccombe a Ischia

BRINDISI – Dopo l’esordio vincente contro il Conversano, per la Polisportiva Centrosport Brindisi arriva una battuta d’arresto (8-5) nella piscina dell’Ischia Marine Club, in un match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C di pallanuoto.

"Eravamo consapevoli di affrontare una trasferta difficile – dichiara Maurizio Chiechi, allenatore della Centrosport - ma credo che abbiamo decisamente sottovalutato il nostro potenziale. I 5 gol che abbiamo subito nel primo tempo ci hanno decisamente stordito ma credo che allo stesso tempo siano stati motivo per rialzare la testa e riprenderci con orgoglio”.

“Abbiamo sofferto una panchina corta – prosegue Chiechi - data l'importante assenza dei nostri under17 (impegnati nel loro campionato di categoria), in più l'espulsione diretta di Battista nel secondo tempo ci ha messo ulteriormente in difficoltà. Nonostante tutto abbiamo cercato di mantenere l'intensità di gioco alta”.

“Gli avversari – afferma ancora il tecnico - avevano sicuramente un paio di giocatori di esperienza che hanno saputo gestire bene alcune occasioni e, purtroppo, ancora troppa presunzione in alcuni casi che non ci ha permesso di agguantare almeno il pareggio. Un po’ più di umiltà – conclude Chiechi - e potremo fare sicuramente meglio. Sabato prossima un'altra trasferta importante contro il Volturno per farci capire se abbiamo imparato la lezione odierna."

Tabellino

Ischia Marine Club - Cs Brindisi 8-5 (5-0/2-1/0-3/1-1)

Ischia Marine Club: Abbate G., Ricci A.(1), Di Leva G., Guzzo E., Guzzo F., Silvestri A., Santoro V.(2), Pane L.(1), Napolitano M.(1), Mattiello G.(1), Sasso C., Sibilio L., Talamo F.(2). All. Valislyeva E.

Cs Brindisi: Fusco R., Atzori M.(1), Valentini L.(1), Lacitignola E.(1), Pascazio E., Introna L.(2), Liberti G., Catacchio D., Battista A., Cassano L., Fera G.

Arbitro: Gomez M.