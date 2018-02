Pallanuoto, Serie C: il Cs Brindisi torna a sorridere, battuta l'Oasi Salerno

BRINDISI - Dopo due sconfitte consecutive fuori casa, la Centrosport Brindisi torna alla Vittoria nel campionato di Serie C, battendo per 6-5 l’Oasi Salerno.

"Credo sia stata una partita difficile dal punto di vista fisico – dichiara l’allenatore della Centrosport, Maurizio Chiechi - con continui cambi di fronte che hanno messo a dura prova la resistenza natatoria dei ragazzi, ma avere finalmente la squadra al completo ci ha permesso di mantenere in acqua gente sempre fresca che poteva dare il massimo a ogni azione.”

“Punto di forza di oggi sicuramente l'organizzazione in difesa – prosegue Chiechi - credo che abbia funzionato abbastanza bene il gioco che avevo chiesto ai ragazzi, anche se ovviamente è sempre migliorabile, Abbiamo concesso poco e niente quando ci siamo trovati in inferiorità. Al contrario le nostre marcature sono state effettuate tutte grazie alla superiorità numerica il che mi rende abbastanza soddisfatto in quella situazione ma significa anche che c'è da lavorare molto sul gioco in attacco a uomini pari che è stato poco propositivo”.

“Alla fine – afferma ancora Chiechi - credo che abbia vinto la squadra che ha saputo gestire meglio lo stress fisico ma soprattutto emotivo, ho apprezzato tantissimo la compattezza della squadra anche quando siamo andati sotto di un goal il che, per una squadra formata da due gruppi diversi che si allenano poco insieme, è davvero lodevole. Una bella vittoria che però ci deve far tenere la testa sulle spalle e piedi per terra perché sabato prossimo ci aspetta un'altro difficile incontro con un'altra squadra salernitana”.

Tabellino

CS BRIDISI - OASI SALERNO 6-5

Cs Brindisi: Fera G., Atzori M.(1), Valentini L.(1), Lacitignola E.(1), Pascazio E.(1), Introna L.(1), Liberti G., Del Core B., Catacchio D., Battista A., Mema G., De Marco N., Fusco R.

All. Chiechi M.

Superiorità numeriche 6/12

Oasi Salerno: Milone, Iannicelli, Piccolo, Monetti, D'Amore, Santoro(3), Gallo, Rotolo (1), Borza, Avallone, Autuori (1), Di Donato, Albano.

All. Malinconico L.

Superiorità numeriche 2/10

Arbitro: Cascone P. (Taranto)

Parziali: 1-1, 2-1, 1-0, 2-3

Classifica:

12pt. Nuoto 2000 Napoli

Ischia Marine Club

9pt. Volturno Sc

6pt. Oasi Salerno

Med. Taranto

Cs Brindisi

3pt. DreamTeam Salerno

Sport Project

Circolo Villani

0 pt. BioSportConversano

Master Valenzano