Pioggia di medaglie per le atlete della ginnastica Enel Relevé

BRINDISI - Sei primi posti, due secondi posti, quattro terzi posti più altri rilevanti piazzamenti rappresentano il ricco bottino che la Enel Relevé Ritmica Brindisi ha conquistato nei recenti campionati regionali di ginnastica ritmica svoltisi a Bari nel trascorso weekend.

Grande soddisfazione così espressa dalla direttrice tecnica dell'associazione sportiva, Silvia Lapomarda: "Gli ottimi risultati conseguiti in questa fase danno ragione ad un lavoro ben programmato e condiviso da tutte le istruttrici. Insomma un lavoro di gruppo che vede in Giulia Morciano, responsabile dei gruppi Silver, Roberta Cavallo ed Elena Petrukhina un team con elevate competenze tecniche. A ciò si aggiunge la funzionale collaborazione che ginnaste e genitori non hanno mai fatto mancare. Sta in tutto ciò il segreto della educazione sportiva delle nostre allieve". Naturalmente molto felici le giovani ginnaste, alcune delle quali alla loro prima esperienza agonistica.

Zecca Annasara 1 classificata Allieve1 Gold, Maghelli Carla 1 classificata Allieve 4 Gold già tesserata Iris, Marzo Marika 1classificata Junior 3 Silver, Cavalera Martina 1 classificata Junior 1 Silver, Labia Giorgia 1 classificata Senior 1 Silver, Fischetto Alessia 1 classificata Junior 3 Silver, Sofia Laritonda 2 classificata Allieve Silver, Carriero Aurora 3 classificata Allieve 4 Silver, Sambiasi Rebecca 3 classificata Junior 1 Silver, D'aprile Giada 3 classificata Junior 1 Silver, Coppone Martina 2 nella Specialità fune, De Vincentis Yasmim 3 classificata Allieve 1 Silver. Appena fuori dal podio le ginnaste Sofia Cavalera, Martina Bianco, Silvestro Miriana, Di Nunzio Saney, Nuzzo Noemi e Guadalupi Giulia.

Gallery